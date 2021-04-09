شركة بريطانية تعثر على موظفين لها على قيد الحياة عقب الهجوم الإرهابي في بالما بموزمبيق

أعلنت شركة “ار ايه” انترناشيونال البريطانية الجمعة، العثور على موظفين اثنين لها من بين الستة المفقودين على قيد الحياة وبصحة جيدة. وجاء في بيان الشركة، ” نؤكد اليوم أنه تم العثور على اثنين من الموظفين الستة المفقودين، على قيد الحياة وبصحة جيدة. وهما بيجاي نيكا وسيرجيو سيماو مابوندا، عاملان في المخيم. ومازال أربعة موظفين محليين في عداد المفقودين”.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة آر أيه إنترناشونال ثريا نارفلدت “إن نبأ بقاء اثنين من الموظفين المحليين على قيد الحياة وبصحة جيدة هو معلومة مرحب بها بعد أسبوعين من الهجوم. أنا ممتنة جداً لموظفينا والسلطات لمساعدتهم الهائلة في البحث عن الأشخاص المفقودين. لقد أرسلنا أحد كبار الموظفين بسرعة كبيرة إلى بيمبا للمساعدة ودعم الجهود “.

وأضافت “لا يزال هذا الوقت يمثل تحديًا للموظفين وأسر الموظفين المجهولين. سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. نحن نقدم الدعم الكامل لعائلات الموظفين المتضررين ونعمل عن كثب مع السلطات ونواصل بحثنا عن الموظفين مجهولي المصير”. ووفقا للبيان، تبرعت الشركة مؤخرًا بـ 10000 لتر من الديزل لجهود الإنقاذ للقوارب التي تخدم بعض الجزر قبالة الساحل حيث لجأ الناس بعد الهجوم.

هذا وهاجم مسلحون مجهولون المدينة، في 24 آذار/مارس، وفرضوا سيطرتهم الكاملة عليها، بحلول الـ 26 من ذات الشهر.

وأعلن رئيس موزامبيق فيليبي نيوسي الأربعاء، استعادة سيطرة الحكومة على مدينة “بالما”، بعد أسبوعين من إعلان مسلحي تنظيم داعش الإرهابي السيطرة عليها.

المصدر: سبوتنيك