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December 24 2021 - 05:10

باريس وبرلين ترحبان بإعلان مجموعة الاتصال حول الهدنة في شرق أوكرانيا

منذ 3 ساعة 24 December، 2021
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أخبار دولية - اوكرانيا

رحبت ألمانيا وفرنسا بإعلان مجموعة الاتصال الثلاثية الخاصة بالتسوية الأوكرانية حول الالتزام بالإجراءات لتعزيز نظام وقف إطلاق النار بشأن أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية الألمانية والفرنسية، يوم الخميس: “نرحب بتعبير المشاركين في اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية عن عزمهم الثابت على الالتزام بالإجراءات لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 22 يوليو عام 2020، وبالتالي الإسهام بقسط كبير في الأمن على امتداد خط التماس عشية أعياد الميلاد”.

وأضاف البيان: “ندعو الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات حول الخطوات اللاحقة في المجال الإنساني، مثل فتح المعابر الحدودية وتبادل الأسرى”.

ودعت باريس وبرلين أيضا إلى تنفيذ مقررات قمة باريس لرباعية نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) التي عقدت في ديسمبر عام 2019.

المصدر: وكالات

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