بالفيديو | دبابة كرار الايرانية تدخل الخدمة العملية

دخلت الدبابة الايرانية “كرار”، الخدمة العملانية في القوة البرية للحرس الثوري للمرة الاولى بمشاركتها في مناورات “الرسول الاعظم (ص)” الـ 17 المشتركة. وتم تسليم الدبابة المتطورة كرار (دبابة تي 72 ام مطورة)، للقوة البرية لحرس الثورة ودخلت الخدمة العملانية للمرة الاولى في هذه المناورات.

وتعد الدبابة “كرار” نموذجًا مطورًا للدبابة “تي 72 ام” التي تم تطويرها من قبل مؤسسة “بني هاشم” لصناعات الدروع التابعة لوزارة الدفاع وتم تحويل سائر دبابات “تي 72 ام” التابعة للقوة البرية لحرس الثورة لوزارة الدفاع بغية العمل على تطويرها.

كما تم تزويدها بغطاءات خاصة لمواجهة الأمواج الحرارية وبامكانها التخفي في مواجهة البواحث الحرارية وهي كذلك مجهزة بمنظومات GPS .

الى ذلك، تم تزويد الدبابة كرار بمكان لنصب نظام الحفاظ على الدفاع الفاعل لمواجهة الصواريخ والقذائف المضادة للدروع. هذا النظام الذي هو من نوع Soft Kile (المواجهة الناعمة) يمضي الان مراحل اختباره النهائية وسيتم نصبه على برج الدبابة بعد اجراء التقييمات النهائية له.

وبعد نصب هذه المنظومة سيكون بإمكان هذه الدبابة حرف القذائف المضادة للدروع عن مسارها قبل وصولها الى الدبابة وذلك عن طريق التشويش على منظومات التوجيه فيها.

المصدر: الحرس الثوري