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December 21 2021 - 01:26

مصرع 17 شخصا وفقدان العشرات جراء غرق سفينة قبالة مدغشقر

منذ 38 mins 21 December، 2021
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أخبار دولية - مدغشقر

أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن سلطات مدغشقر بأن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا مصرعهم، ونحو 60 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق سفينة قبالة سواحل البلاد.

وأكدت إدارة الموانئ المحلية في مدغشقر أنه كان على متن السفينة 130 راكبا، تم إنقاذ 45 منهم.

وأشارت إلى أن الحديث يدور عن سفينة خشبية، لم تكن لها الرخصة الضرورية لنقل الركاب.

وحسب المعطيات الأولية، فإن محرك السفينة تعطل صباح اليوم الاثنين، وهي اصطدمت بالشعاب بالقرب من السواحل.

ولا تزال عملية الإغاثة مستمرة، وتشارك فيها وحدات قوات الدرك والقوات البحرية وسكان محليون.

المصدر: وكالات

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