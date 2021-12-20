 منظمات حقوقية عربية تدين في كتاب مفتوح لغوتيريش قرار ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية

أعرب مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب عن إدانة المنظمات الحقوقية العربية، قرار وزير الداخلية اللبناني ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة على خلفية عقد مؤتمر صحفي لتدشين تقرير حقوقي بعنوان: وباء الانتهاكات، وهو تقرير يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين مابين 2019 لغاية منتصف 2021.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً على السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذى الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”.

وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات على الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا على حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”.

المصدر: موقع المنار