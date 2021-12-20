اكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم في الصين

واجه عمال ومهندسون صينيون يحفرون أطول نفق في العالم مشكلة غير متوقعة في واحدة من أكثر المناطق جفافا على وجه الأرض.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية أن المهندسين الصينيين الذين حفروا أطول نفق في العالم في صحراء شينجيانغ أقصى غرب الصين، اصطدموا بجدار من المياه المتدفقة. ووفقا للمهندسين المشاركين في المشروع فإن المنطقة المذكورة أكثر من نصفها صحراء قاحلة.

ويعمل فريق دنغ في مشروع طموح لإيصال الجليد الذائب من جبال ألتاي إلى صحراء شمال شينجيانغ من خلال أنفاق مدفونة على عمق بعيد وبطول يزيد على 500 كيلومتر (310 أميال).

ومن المتوقع أن يمتد نفق كاشوانغ، وهو الأطول من بين الأنفاق الثلاثة الضخمة في المشروع، لمسافة 280 كيلومترا، أي أكثر من ضعفي طول قناة ديلاوير، نفق إمداد المياه الرئيسي في مدينة نيويورك الذي سجل الرقم القياسي منذ عام 1945.

المصدر: روسيا اليوم