لجنة أمنية عراقية تزور قاعدة عين الأسد واللواء رسول يؤكد إنتهاء مهام القوات القتالية للتحالف

اطّلعت لجنة أمنية عراقية على معدات سلمت للقوات العراقية في قاعدة عين الأسد وأكدت استمرار دور المساعدة والتمكين لبعثة التحالف الدولي.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إنه “استمرارا لنتائج الحوار الاستراتيجي ولمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل من البلاد وبدء عمل المستشارين، أجرت اللجنة الفنية العسكرية العراقية التي ضمت السادة مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس اركان الجيش وعددا من القادة وخلية الاعلام الامني، زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار”.

وأضاف، أن “اللجنة زارت أماكن جمع التجهيزات والدعم اللوجستي، كما أجرت اللجنة جولة ميدانية على المناطق التي كانت تشغلها قوات التحالف الدولي، واطلعت على بعض النماذج من الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات التحالف الدولي بتسليمها الى الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات شرطة حرس الحدود”.

وخلال الزيارة تم تأكيد عمل بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق التي تتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية وفقاً لنص البيان.

اللواء رسول: عمل مستشاري التحالف بعين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي

وأكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن عمل مستشاري التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي.

وقال اللواء رسول في بيان: “لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي الخاص بسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل، أجرت اللجنة الفنية العسكرية العراقية التي ضمت السادة كل من مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش وعدد من القادة والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وخلية الاعلام الامني، زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار”.

وأضاف: “نؤكد على إنهاء مهام القوات القتالية وسيكون عمل التحالف الدولي يتلخص بالمستشارين لتقديم الدعم اللوجستي والاستشارة والتمكين في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وسيكون عمل المستشارين ضمن قاعدة عسكرية عراقية يرأسها ويديرها قائد عسكري عراقي وستكون حماية المستشارين من قبل القوات العراقية”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية