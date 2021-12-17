توتر بسجون الاحتلال الاسرائيلي على خلفية الهجمة الممنهجة ضد الأسيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 15:44

توتر بسجون الاحتلال الاسرائيلي على خلفية الهجمة الممنهجة ضد الأسيرات

منذ 23 mins 17 December، 2021
لى خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسيرات
عربي وإقليمي - فلسطين

كشف مكتب إعلام الأسرى عن توتر شديد يسود منذ أمس الخميس سجون الاحتلال على خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسيرات. وقال المكتب إن الأسرى يمتنعون عن الخروج من الغرف للفحص الأمني، وينذرون بإجراءات تصعيدية أخرى. وحمّلت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس إدارة سجون الاحتلال مسؤولية ما جرى، مؤكدةً أنها تخلي المسؤولية كاملة عن أي عمل ممكن أن يحدث داخل السجون.

وقالت “لا يمكن السكوت على أي اعتداء على الأسيرات، ولا يمكن أن نسمح لإدارة سجون الاحتلال بالاستفراد بهن”. وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها 4600 فلسطيني، منهم 40 سيدة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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