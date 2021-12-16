العميد حمدان للسفير الكوبي : مشروع الصقيع العربي الذي تديره الولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيوني ولّى إلى غير رجعة

استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بحضور الأخوة أعضاء الهيئة الأخ فؤاد حسن، والأخ الدكتور يوسف الطبش، والأخ محمد قليلات، وأمين مجلس محافظة البقاع الأخ بسام عراجي، سعادة سفير دولة كوبا ألكسندر بييسير موراغا في مقر المرابطون.

وأكد السفير الكوبي ألكسندر بييسير موراغا خلال زيارته الوداعية للمرابطون أن التواصل معهم سيبقى مستمراً، شاكراً دعمهم وتضامنهم الدائم مع كوبا الغير مشروط، لافتاً الى ان “المبادئ الثابتة للدولة الكوبية، تؤكد أن الدفاع عن القضية الفلسطينية، والمقاومة اللبنانية في مواجهة الامبريالية الصهيونية-الأميركية مستمر، متمنياً خروج لبنان من هذه الأزمة الصعبة التي يمر بها”، مشيراً إلى أنه “بدأ يشعر مما كانت تشعر به كوبا منذ ٦٠ عاماً، عقاباً لهم على ثباتهم على مبادئهم في محاربتهم للامبريالية الأميركية-الصهيونية”.

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من جهته، ثمن العميد مصطفى حمدان دور سعادة السفير الكوبي في لبنان ألكسندر بييسير موراغا، وعلاقته الطيبة مع جميع الأطياف الوطنية اللبنانية، معتبراً أن كوبا هي المثل والمثال لنا، وأن الثورة الكوبية كانت تعطينا الدفع في صراعنا وكفاحنا ضد العدو اليهودي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن “كوبا رغم كل المؤامرات التي تعرّضت لها تاريخياً منذ ٦٠ عاماً بفرض العقوبات الأميركية عليها، بسبب ثوابتها الثورية في الدفاع عن حقوق الشعب الكوبي وكرامته وسيادته الوطنية، صمدت وانتصرت وأصبحت اليوم دينامو الاستنهاض الشعبي، في مواجهة هيمنة الامبريالية الاميركية على امتداد جغرافية أميركا اللاتينية.

ورأى العميد حمدان اننا اليوم في لبنان نمرّ بمرحلة مماثلة، بسبب الموقف الوطني لأهلنا اللبنانيين، في الدفاع عن كرامتهم وسيادتهم الوطنية، وتأييدنا للقضية الفلسطينية، وحق أهلها تحريرها من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها، والقدس عاصمتها، بقوة السلاح، كما فعلت الثورة الكوبية بتحرير أرض كوبا من هيمنة الامبريالية الأميركية، مشدداً على أن كوبا منتصرة، ليست فقط بالميدان العسكري، إنما أيضاً هي أيقونة عالمية، في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بممارستها الديمقراطية الحقيقية.

وأكد العميد حمدان لسعادة السفير موراغا أن أمتنا ستتعافى وتدخل في واقع جديد بعد قمة الجزائر العربية، ومشروع الصقيع العربي الذي تديره الولايات المتحدة الأميركية والعدو اليهودي، ولّى إلى غير رجعة.

المصدر: بريد الموقع