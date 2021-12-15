الدفاع الروسية: قاذفتان استراتيجيتان نفذتا دورية فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز “تو-95 إم إس” نفذتا دورية دامت نحو 9 ساعات فوق المياه الدولية في بحر أوخوتسك وبحر اليابان.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن مقاتلات روسية من طراز “سو-35 إس” رافقت القاذفتين في مهمتهما، مشيرة إلى أن طائرات القوات الجوفضائية الروسية تنفذ مهماتها متقيدة بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء.

وذكر البيان أن الطائرات الاستراتيجية الروسية تنفذ بانتظام تحليقات فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

المصدر: روسيا اليوم