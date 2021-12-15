المقاومة الفلسطينية: قرارات “الكنيست” ضد الأسرى هي بمثابة حرب على شعبنا

أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن “قرارات الكنيست الصهيوني ضد الأسرى عنصرية وقمعية وفاشية وتكشف الوجه القبيح لكيان العدو المجرم”.

وقالت اللجان في بيان لها الاربعاء إن “تصويت قائمة المدعو منصور عباس لقرارات قمع الاسرى والتنكيل بهم هي قمة الانحطاط والخيانة والانحدار الاخلاقي والقيمي والوطني”، موكدة أن “تصويت قائمة منصور عباس لصالح قرارات قمع الاسرى هو تنكر لهويتها الفلسطينية واعلان اصطفافها مع العدو الصهيوني ضد ابناء شعبها”.

وأضافت اللجان ان “أي قمع او تنكيل باسرانا الابطال في السجون الصهيونية هو بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله والعدو الصهيوني سيتحمل نتائجه كاملة”، داعية “جماهير شعبنا في كل مكان دعمهم ومساندتهم في مواجهة مصلحة السجون الارهابية”.

في ساعات فجر الثلاثاء، صادق الكنيست الصهيوني على 3 “قوانين” تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل والأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وذلك بدعم ما يسمى “القائمة الموحدة ومعارضة المشتركة”، وقد تم إقرار قانون جائر لتعزيز سلطات السجون بجنود العدو بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم