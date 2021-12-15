العراق: اعتقال اثنين متهمين بقضايا إرهابية في الفلوجة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الأربعاء عن اعتقال متهمين اثنين بقضايا إرهابية في الفلوجة، بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان لها إنه “باشراف مباشر وتنسيق عالي من قبل مدير شعبة اس فق10 والتنسيق مع استخبارات جهاز مكافحة الارهاب وبعد ورود معلومات مؤكدة بدخول الارهابيين الى منطقه مسؤولية الفوج الرابع لواء 40، تم تشكيل قوه بأمرة ضابط استخبارات الفوج اعلاه”.

وأضاف البيان أنه “على الفور تم مداهمة المكان الذي يتواجد فيه الارهابيين وأعتقالهم، مع العرض انهم مطلوبين وفق الماده 4 من قانون مكافحة الارهاب وفق المذكرات الصادرة من المحكمة المركزية المختصة بقضايا الارهاب”، وأشار إلى أنه “جرى تسليم المتهمين من المبرزات المضبوطة معهم الى جهة الطلب الرسمية وعادت القوة لمقرها بدون حادث”.

المصدر: السومرية