المقاومة الإسلامية في العراق تعلن انها إستهدفت هدفين حيويين في تل أبيب بصواريخ الأرقب “ كروز مطور ” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 02:18

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن انها إستهدفت هدفين حيويين في تل أبيب بصواريخ الأرقب “ كروز مطور ”

منذ 1 ساعة 3 May، 2024
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