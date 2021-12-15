اليمن: العدوان جدد خرق الهدنة بالحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الثلاثاء 34 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وتعز وحجة والحديدة اليمنية.

وقال مصدر أمني إن “طيران العدوان شن 18 غارة جوية على جبل البلق في مديرية الوادي بمحافظة مأرب و9 غارات جوية على منطقة البرح في مديرية مقبنة بتعز”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على مديرية حرض وغارة على مديرية ميدي في محافظة حجة وغارة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة”.

من جهة ثانية، قال المصدر إن “قوى العدوان ارتكبت 225 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة بينها زحفان في حيس وغارة لطيران حربي على الجبلية و3 غارات لطيران تجسسي على حيس”.

وأضاف المصدر أن “من بين الخروق تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية والجراحي و80 خرقا بقصف مدفعي و111 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله