الأسرى في معتقل “شطة” الصهيوني يعانون من نقص حاد بالأغطية الشتوية والملابس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2021 - 12:42

الأسرى في معتقل “شطة” الصهيوني يعانون من نقص حاد بالأغطية الشتوية والملابس

منذ 52 mins 13 December، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

أفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” الإثنين أن أسرى سجن “شطة” الصهيوني يشتكون من سوء الأوضاع الحياتية داخل أقسام وغرف السجن لا سيما في ظل هذه الاجواء الباردة ودخول فصل الشتاء. وأكدت أن “تعامل الإدارة معهم بات أكثر سوءا، فهم يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس”.

وأشارت الهيئة إلى أن “إدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال البطانيات لأبنائهم خلال الزيارات وتُجبر الأسرى على شراء أغطية خفيفة وبجودة رديئة بمبالغ عالية من كانتين السجن”، ولفتت الى أن “أكثر الأسرى تضررا من هذه الأوضاع المعيشية الصعبة هم الأسرى الذين تم قمعهم ونقلهم من سجن جلبوع الى معتقل شطة بعد عملية نفق الحرية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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