شويغو: للتعاون العسكري التقني بين روسيا والهند آفاق واعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2021 - 23:54

شويغو: للتعاون العسكري التقني بين روسيا والهند آفاق واعدة

منذ 1 ساعة 12 December، 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
أخبار دولية - روسيا

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأحد بمستوى التعاون بين روسيا والهند في المجال العسكري التقني، واعتبر ان “أمام هذا التعاون آفاقا واعدة”.

وقال شويغو “أعتقد أن أمام التعاون الروسي الهندي في المجالين العسكري والعسكري التقني آفاقا جيدة جدا وقد حققنا تقدما كبيرا جدا فيهما”، وأمل “في تحقيق كل خططنا”.

وأشار شويغو إلى أن “روسيا والهند تتعاونان بشكل وثيق حول المعدات العسكرية البحرية والجوية ومنها المصنع المشترك لتصنيع صواريخ براهموس، إلى جانب إجراء الدولتين تدريبات عسكرية مشتركة”.

المصدر: روسيا اليوم

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