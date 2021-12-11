حاكم ولاية كنتاكي الأميركية يرجح مصرع 50 شخصاً على الأقل في الأعاصير التي تضرب غرب الولاية

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأميركية أندي بشير السبت، أن 50 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم على الأرجح، غرب الولاية جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة طوال الليل، معلناً فرض حالة الطوارئ في البلاد. وأوضح بشير، في حوار مع قناة “دابليو أل كي واي” التابعة لشبكة “سي بي أس” الأميركية، أن “تقاريرنا محزنة، فالأعاصير مستمرة على مسافة 200 ميل غرب كنتاكي، نعلم أنه من المرجح أننا لدينا أكثر من 50 قتيلا”، مؤكدا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد منذ الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبين الحاكم أن الأعاصير ضربت بقوة على وجه الخصوص مدينة ميفيلد، وأن هناك مصنعا كان يعمل حينما ضربت الأعاصير المدينة، موضحا أنه تم الإبلاغ عن وجود 100 شخص داخل المبنى، وجاري عمليات إنقاذهم، مضيفاً أنه “سيكون هذا أحد أسوأ الأضرار التي خلفتها أعاصير وشاهدناها منذ وقت طويل”.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أميركية أن 4 أشخاص قتلوا جراء الأعاصير بولايتين أميركيتين وعشرات آخرين تحت الأنقاض بمخزن شركة أمازون. وقالت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مسؤول محلي، إن شخصا لقي مصرعه بعد أن ضربت الأعاصير دارا للمسنين ببلدة مونيت بولاية أركنساس، جنوبي البلاد. وكانت السلطات قد أعلنت في البداية مصرع شخصين في الحادث.

فيما أفادت وسائل الإعلام الأميركية بمقتل ثلاثة أشخاص في مقاطعتي أوبيون كاونتي وليك كاونتي في ولاية تينيسي شرقي البلاد بسبب الأعاصير، مشيرة لأضرار شديدة جراء الحالة الجوية. وفي ولاية إلينوي، أعلنت دائرة الإطفاء عن انهيار كبير بأحد مخازن عملاق التسوق الإلكتروني، أمازون في بلدة إدواردزفيل. وأشار الإعلام المحلي، نقلا عن الشرطة، إلى احتجاز العشرات تحت الأنقاض، وتحريك عدد كبير من عناصر الإنقاذ.

وتداولت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن إخلاء نحو 50 شخصا من العالقين تحت الحطام، لكن لم تؤكد السلطات المعلومة رسميا.

المصدر: سبوتنيك