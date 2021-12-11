قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير شرق غزة

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح السبت، النار تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، وصيادي العصافير وسط القطاع. وأفاد موقع “فلسطين اليوم” أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب موقع ناحل العوز؛ اطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي حي الزيتون وبلدة عبسان الكبيرة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما استهدفت قوات الاحتلال صيادي العصافير في منطقة وادي أبو قطرون شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما دفعهم لمغادرة أماكنهم حفاظاً على أرواحهم.

وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل يومي اطلاق النار بشكل عشوائي في المناطق الحدودية لمنع المواطنين من الوصول اليها.

المصدر: فلسطين اليوم