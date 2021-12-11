قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2021 - 12:14

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير شرق غزة

منذ 1 ساعة 11 December، 2021
شرق غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح السبت، النار تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، وصيادي العصافير وسط القطاع. وأفاد موقع “فلسطين اليوم” أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب موقع ناحل العوز؛ اطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي حي الزيتون وبلدة عبسان الكبيرة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما استهدفت قوات الاحتلال صيادي العصافير في منطقة وادي أبو قطرون شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما دفعهم  لمغادرة أماكنهم حفاظاً على أرواحهم.

وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل يومي اطلاق النار بشكل عشوائي في المناطق الحدودية لمنع المواطنين من الوصول اليها.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة