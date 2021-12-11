ثورة في عالم الطب: قطرة عين قد تغني عن النظارات

قد تغير قطرة جديدة للعين، تم الموافقة عليها أخيرا في أمريكا، حياة الملايين حول العالم، ليس فقط بسبب ذهاب عبء وضع النظارة صباحا قبل الذهاب إلى العمل، بل أيضا بسبب تغير ملامح وجوههم التي اعتاد أصدقاؤهم عليها مع النظارة دائما، خصوصا أولئك الأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين.

ويتوقع خبراء الصحة في أمريكا أن قطرة العين الجديدة “Vuity” التي وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على استخدامها في البلاد قد تحل مشكلة يعاني منها الكثيرون حول العالم.

وتستطيع القطرة الجديدة حل مشكلة النظارات لمن يعاني من ضعف النظر أو عدم وضوح الرؤية، خصوصا لمن هم فوق سن الـ40 عاما.

وبحسب التقرير المشور في ” cbsnews”، وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على القطرة الجديدة “Vuity”، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي قد تحل محل النظارات لدى نحو 128 مليون شخص في البلاد يعانون من صعوبة في الرؤية المقربة، وهي مشكلة يعاني منها الكثيرون في سن الشيخوخة، أو بعد سن الـ40، يطلق عليها العلماء “قصر النظر الشيخوخي”.

ويستمر مفعول القطرة حوالي 10 ساعات منذ وضعها على العين، حيث تغني هؤلاء عن النظارة وتجعلهم قادرين على متابعة حياتهم بشكل طبيعي، بحسب الشركة المصنعة للقطرة الجديدة.

واعتبر بعض المشاركين في التجارب التي أجريت على القطرة الجديدة، والذين بلغ عددهم 750 مشاركا، أن هذه النقطة الصغيرة التي يضعها الإنسان على عينه “تغير حياته” وتخلصه من النظارات بشكل تام، أي في جميع الأوقات.

ونوه مصدر في الشركة المصنعة إلى وجود بعض الأعراض التي لوحظت لدى بعض المشاركين في التجارب السريرية، مثل احمرار العين أو الشعور بالصداع الخفيف.

وبحسب الشركة، فإن هذه القطرة تكلف نحو 80 دولارا في الشهر تقريبا، وهي أكثر فعالية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 55 عاما، وتنخفض فعاليتها بعد سن 65 عاما.

وحذرت الشركة من استعمال هذه القطرة في بعض الحالات، على سبيل المثال، عند القيادة ليلا أو أداء الأنشطة خلال الإضاءة المنخفضة، مشيرة إلى أن فعالية القطرة جيدة جدا للأشخاص الذين يعانون من ضعف نظر خفيف أو متوسط.

المصدر: سبوتنيك