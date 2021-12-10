القيادة القطرية لحزب البعث التقت قيادة عكار في الحيصة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2021 - 23:02

القيادة القطرية لحزب البعث التقت قيادة عكار في الحيصة

منذ 7 mins 10 December، 2021
حزب البعث العربي الاشتراكي
لبنان

عقدت القيادة القطرية اللبنانية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الأمين القطري علي حجازي لقاء مع قيادة فرع عكار في الحزب والأعضاء العاملين في القاعة الإجتماعية في بلدة الحيصة في سهل عكار.

وبعد انتهاء الاجتماع شارك الامين القطري واعضاء القيادة القطرية وقيادات الحزب في مراسم تشييع احد قيادات الحزب احمد محمد علي. وبعدها تمت زيارة الى بلدة تلبيرة وزيارة عضو اللجنة المركزية للحزب عبد الحميد سقر في منزله، وزيارة الى منزل رئيس بلدية البيرة محمد وهبي. وأعقبها زيارة عضو القيادة القطرية للحزب موسى طعمه الذي أقام مأدبة غداء على شرف الحضور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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