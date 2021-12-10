القيادة القطرية لحزب البعث التقت قيادة عكار في الحيصة

عقدت القيادة القطرية اللبنانية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الأمين القطري علي حجازي لقاء مع قيادة فرع عكار في الحزب والأعضاء العاملين في القاعة الإجتماعية في بلدة الحيصة في سهل عكار.

وبعد انتهاء الاجتماع شارك الامين القطري واعضاء القيادة القطرية وقيادات الحزب في مراسم تشييع احد قيادات الحزب احمد محمد علي. وبعدها تمت زيارة الى بلدة تلبيرة وزيارة عضو اللجنة المركزية للحزب عبد الحميد سقر في منزله، وزيارة الى منزل رئيس بلدية البيرة محمد وهبي. وأعقبها زيارة عضو القيادة القطرية للحزب موسى طعمه الذي أقام مأدبة غداء على شرف الحضور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام