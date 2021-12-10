3 مقاتلات روسية تبعد 5 طائرات عسكرية فرنسية وأمريكية عن حدود روسيا الجوية

أفادت وزارة لدفاع الروسية بأن 3 مقاتلات تابعة لقواتها أبعدت اليوم الخميس عن حدود روسيا الجوية 5 طائرات عسكرية فرنسية وأمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الخميس: “رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية يوم 9 ديسمبر فوق المياه الدولية للبحر الأسود أهدافا جوية وهي تقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي. ولتحديد هوية الأهداف الجوية ومنع اختراق حدود الاتحاد الروسي تم إقلاع 3 مقاتلات من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للمنطقة العسكرية الجنوبية”.

وذكر البيان أن “أطقم المقاتلات الروسية حددت أن الأهداف الجوية هي مقاتلتان تكتيكيتان من نوعي ميراج-2000 ورافال للقوات الحوية الفضائية الفرنسية، وطائرة استطلاع من طراز CL-600 أرتيميس للقوات البرية الأمريكية، وطائرة استطلاع استراتيجية RC-135 للقوات الجوية الأمريكية، وكذلك طائرة تزويد بالوقود KC-135 للقوات الجوية الفضائية الفرنسية”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مقاتلاتها “رافقت” الطائرات الأجنبية العسكرية فوق مياه البحر الأسود.

وأردفت أنه “بعد إبعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلات الروسية بسلامة إلى مطار مرابطتها”، مشددة على أنه لم يتم السماح بانتهاك حدود روسيا.

ولفت البيان إلى أن “تحليقات المقاتلات الروسية جرت بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون قطع المسارات الجوية والاقتراب الخطير من الطائرات الأجنبية”.

المصدر: روسيا اليوم