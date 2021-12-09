بعد فشل “كوفاكس” …أميركا تعلن عن برنامج تطعيم عالمي بقيمة 400 مليون دولار

وسط مخاوف متزايدة من متحور فيروس كورونا أوميكرون وانتقاد اكتناز الغرب للقاحات، أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لإنفاق 400 مليون دولار لتوصيل اللقاحات على مستوى العالم والمساعدة في “التغلب على حواجز الوصول إلى اللقاح”.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قال خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة إن الإنفاق المقترح خطوة مهمة لكل من البلدان الفقيرة والدول الغنية. فكلما طالت مدة انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تصبح أشكاله أكثر خطورة.

وقال لورانس جوستين، أستاذ القانون في جامعة جورجتاون والمتخصص في الصحة العامة: “لا يكفي تكثيف التطعيم العالمي بشكل كبير، لكنه منعطف مهم”.

وقال مسؤولون إن ثلاثة أرباع الأموال ستخصص لإدارة اللقاحات في المناطق النائية ومساعدة البلدان في سياسات اللقاحات والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد. وسيتم استخدام الباقي لمواجهة الزيادات في حالات الإصابة ومساعدة البلدان على تصنيع اللقاحات محلياً.

ويأتي البرنامج الجديد وسط انتقادات بأن مبادرة كوفاكس، التحالف الذي تدعمه الأمم المتحدة بمليارات الدولارات، لم يحقق هدفه في الحصول على جرعات للدول الفقيرة بعد شهور من الزلات وخيبات الأمل.