منظمة الصحة العالمية: لا سبب للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون

نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، أنه “ليس هناك أي سبب” للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية ضد أوميكرون، النسخة المتحورة الجديدة من الفيروس، مؤكدا أن لا مؤشرات على أن هذه المتحورة تسبب مرضا أشد من ذلك الناجم عن المتحورة دلتا.

وقال المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في مقابلة مع الوكالة “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد كل المتغيرات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك” مع أوميكرون، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأوضح أن “السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف” بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية