الشيخ ياسين: لانقاذ ما تبقى من كرامة الوطن والبدء بالاصلاحات

حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في بيان، من “حال الإحباط القائمة والمترافقة مع المزيد من الانهيارات، فيما يتلهى بعض المسؤولين بمصالحهم وحرتقاتهم السياسية”. وأكد “ضرورة العمل الانقاذي وعدم الغرق في انتظار العطف من محاصري لبنان، والمتماهين مع المشروع الصهيواميركي”، لافتا الى ان “الاوضاع تتطلب عملا سريعا لانقاذ ما تبقى من كرامة وطن ومقومات عيش ابنائه، وهذا يتطلب البدء باصلاحات مالية وبقوانين لاستعادة المال المهرب والمنهوب”.

وتساءل عن “الربط بين تفجير مرفأ بيروت وقصف العدو الصهيوني لمرفأ اللاذقية وبين زيارات المطبعين للاحتلال”، مذكرا “ادعياء السيادة بان المشروع الصهيواميركي يسعى، ومنذ القدم، لهدم كل مقومات القوة العربية في مختلف المجالات ليتربع ميناء حيفا في واجهة المصالح الاقتصادية”، متمنيا ان “يعي أولئك التابعون ان العدو لا يقيم وزنا للاشخاص، بل لمصالحه حتى وان كانت على حساب اتباعه وازلامه”.

وختم داعيا الى “الاسراع في اعادة احياء مرفأ بيروت وتشغيله بكامل طاقاته، حتى نسهم في افشال المشروع الصهيوني في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام