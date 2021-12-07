أبو شقرا: نتمنى زيادة الجعالة والا سنلجأ الى التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2021 - 08:54

أبو شقرا: نتمنى زيادة الجعالة والا سنلجأ الى التصعيد

منذ 27 mins 7 December، 2021
فادي ابو شقرا
لبنان

تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انخفاض سعر البنزين الى ما دون الـ 300000 ليرة، مع انخفاض سعر النفط عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار محليا.

وطالب وزير الطاقة وليد فياض بـ”زيادة جعالة المحطات والموزعين لانهم دائما يتحملون نتائج الازمة ولديهم مصاريف كبيرة من رواتب عمال ومصاريف مولدات  وتصليح الماكينات ومضخات البنزين”.

وأكد أنه “مع الحوار”، متمنيا “تجاوب وزير الطاقة والا سنلجأ الى التصعيد”، آملا أن “تتساوى الجعالة مع مصاريف المحطات كي لا تضطر الى الاقفال نظرا لقلة المبيع الذي انخفض بنسبة 50% وارتفاع كلفة المصاريف التي فاقت قدرة المحطات”.

وتوقع ردا على سؤال للوكالة الوطنية أن “تشهد الاسابيع المقبلة انخفاضا في سعر البنزين إذا استمر سعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار في الانخفاض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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