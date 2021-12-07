قيس سعيد يستغرب وجود قضية جارية ضد الرئيس الأسبق بن علي

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن استغرابه لوجود قضية جارية ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بحالة فرار، في حين أنه توفي.

وقال الرئيس التونسي خلال لقائه عددا من ممثلي السلطة القضائية في قصر قرطاج مساء الاثنين، إن المعني بالأمر “تجاوز العدالة الانتقالية وانتقل إلى العدالة الإلهية”.

وأضاف سعيد أنه يعلم جيدا وبالاسم “ماذا فعل عدد من القضاة وماذا أخفوا”.

وصرح بأنه تم السكوت عن حجز جزء من آلات تجسس جاءت من الخارج وتمس بالأمن القومي.

وتساءل: ”إلى متى سيتواصل الأمر على ما هو عليه في القضاء رغم أنه أهم من كل السلط”.

المصدر: وكالات