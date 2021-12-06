شهيد فلسطيني من طولكرم برصاص العدو الاسرائيلي بعد تنفيذ عملية دهس لجندي صهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 6 2021 - 08:50

شهيد فلسطيني من طولكرم برصاص العدو الاسرائيلي بعد تنفيذ عملية دهس لجندي صهيوني

منذ 41 mins 6 December، 2021
عملية دهس
عربي وإقليمي - فلسطين

استشهد صباح اليوم الاثنين شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار عليه بزعم تنفيذه عملية دهس قرب طولكرم بالضفة المحتلة.

وأصيب الفتى الفلسطيني بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده فيما بعد.

وقالت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي إن “الفتى تمكن من دهس أحد العناصر الامنية فجرا، قرب حاجز جبارة بين طولكرم والطيبة في المثلث، حيث أصيب جندي بجراح خطيرة، في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر”.

وذكرت المصادر أن “الفتى استقل سيارة من نوع كيا، تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعًا إلى الحاجز ودهس العنصر الإسرائيلي”.

وفيما بعد أعلن ان منفذ عملية طولكرم هو الشهيد محمد يونس من سكان نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة