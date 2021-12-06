شهيد فلسطيني من طولكرم برصاص العدو الاسرائيلي بعد تنفيذ عملية دهس لجندي صهيوني

استشهد صباح اليوم الاثنين شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار عليه بزعم تنفيذه عملية دهس قرب طولكرم بالضفة المحتلة.

وأصيب الفتى الفلسطيني بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده فيما بعد.

وقالت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي إن “الفتى تمكن من دهس أحد العناصر الامنية فجرا، قرب حاجز جبارة بين طولكرم والطيبة في المثلث، حيث أصيب جندي بجراح خطيرة، في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر”.

وذكرت المصادر أن “الفتى استقل سيارة من نوع كيا، تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعًا إلى الحاجز ودهس العنصر الإسرائيلي”.

وفيما بعد أعلن ان منفذ عملية طولكرم هو الشهيد محمد يونس من سكان نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم