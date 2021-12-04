الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحيت ذكرى إنطلاقتها باحتفال في مخيم نهر البارد

أحيت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” الذكرى الـ 54 لإنطلاقتها باحتفال وسهرة نار في مخيم نهر البارد، حضره نائب مسؤول فرع لبنان للجبهة الشعبية ومسؤول العلاقات السياسية أبو جابر اللوباني، مسؤول منطقة الشمال أبو ماهر غنومي، وكوادر الجبهة وأعضاؤها وعمالها ونقابيوها وأساتذتها وأسر شهدائها، ولجان المرأة ومناضلوها القدامى.

افتتح الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالا للشهداء، ثم ألقى لوباني كلمة، استهلها بتقديم التحية للشهداء، “الحكيم ووديع أبو علي مصطفى وغسان كنفاني وأبوماهر اليماني وجيفارا، والكثيرين الذين قضوا على طريق الثورة والجبهة، لتظل فلسطين عنوان وجودنا وهوية حضورنا”.

كما وجه التحية ل”رمز عنفوان الجبهة أحمد سعدات”، مؤكدا “مواصلة الجبهة الشعبية كفاحها ونضالها”، مشيرا إلى “أننا اليوم معنيون بالوحدة الوطنية كبرنامج سياسي نضالي وإستراتيجية وطنية مقاومة”.

وعن الوضع اللبناني – الفلسطيني أكد أن “الفلسطينيين -فصائل وشعبنا- لن يكونوا طرفا في الصراع الدائر، وسنعمل على تحييد مخيماتنا، وسنبقى إلى جانب الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان”.

وتطرق الى موضوع نهر البارد وإعماره ومتابعة الجبهة الشعبية القضايا التي تخص الإعمار كافة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام