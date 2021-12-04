مصلحة الأبحاث تحذّر: النفايات المتراكمة قنبلة جرثومية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2021 - 16:06

مصلحة الأبحاث تحذّر: النفايات المتراكمة قنبلة جرثومية

منذ 35 mins 4 December، 2021
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
لبنان

شددت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في رياق في بيان، على أن “النفايات المرمية والمتراكمة تحت اشعة الشمس، تصبح بؤرة للبكتيريا والجراثيم، وبخاصة ان درجة الحرارة تتجاوز 30 درجة والرطوبة عالية 80%، وقد تصل نسبة الجراثيم، بعد تحاليل تمت سابقا الى أكثر من مليار من الجراثيم الضارة (ايشيريشيا كولي E coli والمكورات الذهبية Staphylocoques)، اضافة الى معادن ثقيلة مثل الزئبق والكادميوم والرصاص”.

وقالت: “عصارة النفايات مليئة بالجراثيم وتلتصق بالاحذية والثياب والسيارات، وفي حال هطلت الامطارفي كانون الأول، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، يزداد عامل التخمر ويزداد عدد الجراثيم”.

وختمت: “النفايات قنبلة جرثومية يتوجب إزالتها ورش الكلس او مواد مطهرة مكان تواجدها وبمحيط المستوعبات”.

يشار الى ان ازمة النفايات تتجدد كل فترة في لبنان، ومؤخرا توقّفت شركتا «سيتي بلو» و«رامكو» عن كنس وجمع النفايات في بيروت وجبل لبنان اعتراضاً على عدم تسوية العقود مع مجلس الإنماء والإعمار.

المصدر: الوكالة الوطنية + صحف

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