البدء باعادة جمع النفايات في طرابلس شمال لبنان

باشرت شركة “لافاجيت” الخميس عملها بكنس النفايات من شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان ونقلها الى المكب المقفل منذ عدة ايام بسبب الإضراب التحذيري الذي نفذه عمال شركة “باتكو” في مكب نفايات طرابلس، عبر إغلاق المكب، قبل عدة ايام.

وبسبب الإضراب تكدست النفايات في الشوارع والأحياء نظرا لعدم جمعها ولمها ونقلها الى المكب قسريا من خلال عمال واليات “لافاجيت” الملتزمة جمع النفايات في طرابلس ومدن الفيحاء من قبل مجلس الإنماء والإعمار أيضا.

وكان رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي عمل على إيجاد حل للقضية بعد سلسلة اتصالات أجراها مع المعنيين لحل القضية.

من جهته، أعطى رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين توجيهاته لورش البلدية وعمالها والياتها للنزول الى الشوارع ومساعدة عمال واليات شركة لافاجيت في عملهم في جمع ولم النفايات وتجنيب طرابلس واهلها مخاطر كبيرة وأمراض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

المصدر: مراسل الموقع