لليوم الـ 110.. الأسير أبو هواش يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش معركة اضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجون العدو الاسرائيلي لليوم الـ 110 على التوالي وسط حالة من الخوف على حياته بعد تردي وضعه الصحي بشكل كبير.

ويتمسك الأسير أبو هواش بإنهاء اعتقاله الإداري من سجون الاحتلال قبل اعلانه وقف الاضراب عن الطعام داخل السجون.

وانتزعت قوات الاحتلال الأسير أبو هواش (40 عاما) من بين أطفاله من منزله في قرية “الطَبقة” (جنوب الضفة الغربية) يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأصدرت بحقه 3 أوامر عسكرية متتالية بالاعتقال الإداري، آخرها خلال إضرابه عن الطعام في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمدة 6 أشهر قبل تخفيضها إلى 4 أشهر.

ويُحتجز الأسير أبو هواش -وهو أب لـ5 أطفال بينهم 4 ذكور وطفلة- في سجن “عيادة الرملة” وهو مرفق صحي متدني الخدمات يتبع إدارة سجون الاحتلال، ويعاني “أوضاعًا صحية خطيرة”، وفق عائلته.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعذر إحضار هشام إلى جلسة محاكمته بسبب تردي وضعه الصحي، وتقرر عقد جلسة أخرى أول أمس الأربعاء الأول من ديسمبر/كانون الأول، ويعاني الأسير هشام أبو هواش من قرحة في المعدة، وكان يتقيأ دما في الايام الماضية، الأمر الذي دفع قوات الاحتلال لنقله من زنزانته إلى عيادة الرملة.

المصدر: فلسطين اليوم