زاخاروفا: الغرب لا يميز بوضوح الخطوط الحمراء التي ترسمها روسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية تلقت إشارة موسكو حول الخطوط الروسية الحمراء في السياسة الدولية، ولذلك “جن جنونها”.

وأضافت في تصريح لقناة “روسيا -1”: “إن لم يعرفوا ذلك، أعتقد أنهم لن يكونوا غاضبين للغاية”.

وأضافت “الغرب لا يعامل بعض دول الاتحاد السوفييتي السابق على أنها ذات سيادة، فالقرارات التي تتخذها هذه الدول تتعارض مع مصالح شعوبها”.

وتابعت “بمكالمة هاتفية واحدة، وبضغطة واحدة على أي زر سحري، تتخذ القرارات في هذه البلدان السابقة في الاتحاد السوفييتي، وهي ليست قرارات غير قانونية فحسب، بل تتعارض أيضا مع مصالح شعوب هذه الدول، وتاريخ هذه الدول يؤكد أنها ليست جزءا من العالم الغربي”.

وتساءلت زخاروفا “هل هذه الدول ذات سيادة، جورجيا وأوكرانيا؟ بل هما مقيدتان هل يعاملهما الغرب بهذه الطريقة؟”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، على أن “أحد الأمثلة على الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا هو خلق التهديدات العسكرية من قبل الدول الغربية بالقرب من حدودها”.

وأعرب بوتين عن أمله في أن “تسود المسؤولية والفطرة السليمة في الغرب، وألا يتم تجاوز الخطوط الحمراء في العلاقات مع روسيا”.

المصدر: وكالة تاس