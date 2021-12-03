وزير الحرب الأمريكي ونظيره الياباني يبحثان حادث طائرة “إف-16” المثير للتوترات

أكد البنتاغون أن وزير الحرب الأمريكي لويد أوستين بحث مع نظيره الياباني نوبو كيشي حادث رمي مقاتلة “إف-16” خزاني وقودها قرب مناطق سكنية في اليابان، ما أثار التوتر بين واشنطن وطوكيو.

وقال متحدث باسم البنتاغون في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية “بوسعي التأكيد أن الوزير اتصل اليوم بنظيره الياباني”، مضيفا أن البيان الرسمي بهذا الصدد سيصدر في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن مقاتلة أمريكية من نوع “إف-16″، تتمركز في قاعدة “ميساوا” على أراضي اليابان، قامت يوم الثلاثاء الماضي بهبوط اضطراري في مطار أوموري شمال اليابان، ورمت خزاني وقودها قبل الهبوط.

وسقط الخزانان قرب مناطق سكنية دون ورود أي أنباء عن ضحايا أو إصابات.

وقدم الجانب الياباني احتجاجا لواشنطن على الحادث، وخاصة بعد استئناف تحليقات طائرات “إف-16″ الأمريكية فوق اليابان، الذي وصفته طوكيو بـ”الأمر المؤسف”.

المصدر: وكالة نوفوستي