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December 2 2021 - 10:16

4 أسرى دخلوا أعواما جديدة في الأسر بسجون العدو الاسرائيلي

منذ 36 mins 2 December، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

دخل الخميس أربعة أسرى في سجون العدو الاسرائيلي أعواما جديدة بالأسر في ظروف صعبة.

والاسرى الأربعة هم:

– الأسير سليمان حامد سليم العر (37 عاماً)، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002 وهو محكوم بالسجن 22 عاما.

– الأسير محمد محمود عبد اللطيف أبو مرسة (43 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يدخل عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2003.

– الأسير محمد جمال محمد عقل (41 عاماً)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 02/12/2002 وهو محكوم بالسجن المؤبد.

– الأسير صابر محمد جبرين مسالمة (38 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002 وهو محكوم بالسجن المؤبد.

المصدر: فلسطين اليوم

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