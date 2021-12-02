غينتسبورغ: سلالة “أوميكرون” الجديدة قد تتغلب على “دلتا”

أعرب مدير مركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينتسبورغ عن اعتقاده بأن سلالة “أوميكرون” الجديدة من فيروس كورونا قد تتغلب على “دلتا” التي تعتبر الأكثر انتشارا حتى الآن.

وقال غينتسبورغ في حديث لوكالة “تاس” الروسية: “ربما ستكون لديها (أوميكرون) فترة طويلة للانتقال من الإصابة إلى تعقدات شديدة، ما يعني أن فترة الحضانة لها ستكون ما بين 12 و14 يوميا”.

وتابع: “وإذا كان الأمر كهذا وهي ستكون معدية إلى درجة كبيرة، فستكون قادرة على التغلب على سلالة “دلتا” وتطوير الرد المناعي لدى الناس”.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان سلالة “أوميكرون” أن تساهم في انتهاء الوباء، قال غينتسبورغ إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن، مشيرا إلى أن هناك حاجة لبيانات التجارب.

وأضاف: “وإذا كانت اللقاحات المستخدمة الآن على نطاق واسع فعالة ضد هذه السلالة، فهذا سيكون من الممكن اعتباره إنقاذا. وكل شيء سيهدف إلى الحد من الانتشار. والطبيعة لا تلحق أضرارا بنا فقط، بل وتساعد أحيانا”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت 29 نوفمبر الماضي عن تسجيل سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم “أوميكرون”، وهي تتميز بعدد كبير من الطفرات، ما يسمح لها بـ”التهرب” من الأجسام المضادة، وهي تبدو معدية أكثر، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: تاس