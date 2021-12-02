اليمن: غارات لطائرات العدوان على عدد من المحافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الأربعاء 31 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وشبوة وصعدة وعمران.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 6 غارات جوية على مطار صنعاء الدولي وغارة جوية على حديقة 21 سبتمبر في مديرية معين بالعاصمة صنعاء”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن 6 غارات جوية على مديرية الجوبة و6 غارات على مديرية صرواح بمأرب و4 غارات على مديرية عسيلان بشبوة وغارتين على مديرية الظاهر وغارة جوية على شبكة الاتصالات في منطقة مذاب بمديرية الصفراء بصعدة وأربع غارات على منطقة العمشية بين عمران وصعدة”.

المصدر: المسيرة نت + موقع انصار الله