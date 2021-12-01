أسيران من أبطال “نفق الحرية” وجها رسالة الى جنين وأهلها

أرسل الأسيران أيمهم كممجي ومناضل نفيعات من أبطال عملية انتزاع الحرية من معتقل جلبوع الصهيوني الأربعاء رسالة إلى مدينة جنين وأهلها موجهين التحية لهم على ما قدموه لهم بعد انتزاع حريتهم، مؤكدين استمرارهم في نضالهم حتى نيل حريتهم.

وهذا نص الرسالة:

من زنازين العزل والقهر و الظلم، ومن الخندق الأول حيث المواجهة المحتدمة مع المحتل الظالم، نبرق تحية جهادية مفعمة بعبق الشهادة وروح التحدي إلى أهلنا في جنين القسام، جنين طوالبة، جنين الإرادة والصمود، جنين البنادق الطاهرة التي تعرف وجهتها ولا تنحرف بوصلتها، البنادق التي لا تبصر من فوهتها إلا مآذن القدس.

تحية ملؤها الحب والعرفان إلى أهلنا في مخيم جنين مخيم البطولة والعزة والكرامة، حيث كانوا لنا خير نصير وفتحوا بيوتهم وكان لنا الدرع الحامي، ومن هنا فإننا سنبقى معكم على العهد، عهد أسيادنا الشهداء الذين سبقونا إلى الحسنى.

نعاهدكم أن نكون أصلب من جدران سجونهم، فما كان لمن تربى في مدرسة الإيمان والوعي والثورة أن ينكسر أو يتراجع، وإنا على هذا الطريق لمستمرون، حتى النص أو نلقى الله دون ذلك.

المصدر: فلسطين اليوم