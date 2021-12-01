الشيخان القطان وعبد الرزاق بحثا مع الشيخ دعموش في استفادة البقاع وعكار من المازوت الايراني

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق، نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” ومسؤول ملف المازوت الإيراني المدعوم الشيخ علي دعموش في مكتبه في بيروت، وتم البحث في كيفية خدمة أهالي البقاع وعكار للاستفادة من مادة المازوت المدعوم للتدفئة.

وشكر القطان وعبد الرزاق “الأخوة في حزب الله على هذه المبادرة الإنسانية التي تخفف من الأعباء المادية عن أهلنا القاطنين فوق 500 متر عن سطح البحر، خصوصا في هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة.

واتفق المجتمعون على “الآلية التي تضمن توزيع مادة المازوت المدعوم لتدفئة كل المنازل من دون تمييز أو متاجرة في البقاع وعكار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام