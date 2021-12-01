الاتحاد الأوروبي يحذر من أي خطوة عدائية ضد أوكرانيا ويؤكد أنها ستقابل برد “قوي” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2021 - 15:24

الاتحاد الأوروبي يحذر من أي خطوة عدائية ضد أوكرانيا ويؤكد أنها ستقابل برد “قوي”

منذ 32 mins 1 December، 2021
الاتحاد الاوروبي
أخبار دولية - دول اوروبية

أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن أي خطوة “عدائية” ضد أوكرانيا ستقابل بـ”رد فعل قوي”، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة وسيادة أوكرانيا. وقال بوريل، في تصريحات صحفية خلال اجتماع وزراء خارجية حلف “الناتو”، إن “أي فعل ضد أوكرانيا سيقابل برد فعل قوي من جانبنا”، مشدداُ على “حرص الاتحاد الأوروبي على وحدة وسيادة أوكرانيا.. ووقوفه بجانب أوكرانيا ضد أي فعل للإخلال بسلمها”.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته بمنطقة النزاع في دونباس، لافتة إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي الأربعاء، إن “الجيش الأوكراني يقوم بزيادة حجم قواته المتمركزة في منطقة النزاع، حاشداً المعدات الثقيلة والأفراد. ووفقًا لبعض التقارير، فقد بلغ تعداد تجمع القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة النزاع 125 ألف شخص، وهذا، إذا كان هناك أحد لم يعلم ذلك، يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية”.

المصدر: سبوتنيك

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