الصين ترفض أي تدخل خارجي في إثيوبيا وتدعم أبي أحمد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2021 - 11:52

الصين ترفض أي تدخل خارجي في إثيوبيا وتدعم أبي أحمد

منذ 60 mins 1 December، 2021
أبي أحمد
أخبار دولية - الصين

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن زيارته إلى أديس أبابا تظهر ثقة الصين في إثيوبيا ودعمها لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. وأضاف وانغ يي الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، أن “الصين تقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، لأن الإثيوبيين لديهم الحكمة في حل مشاكلهم وتحقيق الاستقرار في الأوضاع بأنفسهم”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي “تقدير بلاده للصداقة المبدئية والثابتة مع الصين”. وأعرب عن سعادته بالترحيب بوانغ يي في أديس أبابا، “حيث كل شيء آمن والوضع في البلاد لا يزال هادئا وتحت السيطرة”، وتقديره “لالتزام الصين القوي بسيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها”.

المصدر: روسيا اليوم

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