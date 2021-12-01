دراسة: استحواذ السيارات الكهربائية على نصف أسواق الولايات المتحدة والصين بحلول 2030

يتوقع المسئولون التنفيذيون في صناعة السيارات أن تشكل السيارات الكهربائية ما يزيد قليلاً عن نصف مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة والصين بحلول عام 2030، ويمكن أن تفعل ذلك دون تلقي دعم حكومي ، وفقًا لمسح جديد أجرته شركة المحاسبة والاستشارات KPMG.

لكن من المتوقع أن تحتفظ مركبات الاحتراق، بما في ذلك السيارات الهجينة ، بحصة كبيرة من معظم أسواق السيارات الرئيسية لسنوات قادمة ، وفقًا لاستطلاع سنوي أجرته شركة KPMG لألف مدير تنفيذي في صناعة السيارات.

وتعد السرعة التي يمكن لشركات صناعة السيارات التخلص التدريجي من محركات الاحتراق وثاني أكسيد الكربون التي تنبعث منها قضية محورية في صناعة السيارات العالمية، وقد وقعت مجموعة من شركات صناعة السيارات والدول بيانًا في وقت سابق من هذا الشهر يدعو إلى التخلص التدريجي من مركبات الاحتراق على مستوى العالم بحلول عام 2040 وبحلول عام 2035 في الدول الغنية.

وقد وجد استطلاع KPMG للمديرين التنفيذيين في صناعة السيارات أنهم يعتقدون أن السيارات الكهربائية ستشكل 52٪ من المبيعات بحلول عام 2030 في الولايات المتحدة والصين واليابان ، مع نسب أقل لأوروبا الغربية والبرازيل والهند، ولكن وراء تلك التوقعات الإجمالية ، يكون للمديرين التنفيذيين في الصناعة وجهات نظر متباينة على نطاق واسع.

وبالنسبة للصين ، يتوقع بعض المديرين التنفيذيين في صناعة السيارات أن تكون مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 أقل من 20٪ من السوق ، بينما يعتقد البعض الآخر أن أكبر سوق في العالم يمكن أن يكون 80٪ من الكهرباء بحلول ذلك الوقت.

المصدر: مواقع اخبارية