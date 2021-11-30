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November 30 2021 - 19:54

مسيرة استفزازية للمستوطنين الصهاينة في القدس المحتلة

منذ 34 mins 30 November، 2021
مستوطنون صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

نفذ مستوطنون صهاينة مساء الثلاثاء مسيرة استفزازية في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وصولا إلى الحائط الغربي للمسجد الأقصى، كما قام آخرون باستفزاز أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير.

وقالت مصادر فلسطينية “انتشرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة، وفتشت شبانا في طريق الواد”، وأفادت أن “المستوطنين حاولوا وضع شمعدان على جدران منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح، واستفزوا أهالي الحي بعزف موسيقى أمام منزل العائلة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء أتلف مستوطنون رسومات قام الأهالي برسمها على جدران البيوت المهددة بالتهجير في الحي.

المصدر: وكالة وفا

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