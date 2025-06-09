انفجار في قاعدة أميركية في اليابان

وقع انفجار في منطقة لتخزين الذخيرة داخل منشأة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، في قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأميركي بأوكيناوا، جنوب اليابان، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر قوات الدفاع الذاتي، وفقًا لمسؤولين في وزارة الدفاع اليابانية.

وأفاد المسؤول المحلي في بلدة يوميتان، يوتا ماتسودا، لوكالة «فرانس برس”، بأنه «سمعنا بوقوع انفجار في منشأة قوات الدفاع الذاتي اليابانية وكذلك بوقوع إصابات لكن لا نملك أي تفاصيل إضافية”.

ونقلت هيئة البث اليابانية «إن إتش كاي” عن مصادر في أوساط الدفاع، أن «الانفجار قد يكون وقع في موقع تخزين موقت لقنابل غير منفجرة فيما تحاول السلطات التأكد من الوضع”.

وأوضحت وكالة «جيجي” اليابانية، أن «الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، دون أن تُشكّل جروحهم خطرًا على حياتهم”.

المصدر: فرانس برس