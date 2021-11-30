تجمع العلماء أيد كلام رئيس الجمهورية الداعم للمقاومة واستنكر إطلاق متورطين في أحداث عين الرمانة

أيد “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلسه المركزي، “ما ورد في كلام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في لقاءاته الصحافية والتلفزيونية والتي عبر فيها عن حقيقة الموقف تجاه المقاومة ودعمه لها وتبيان أنها جزء أساسي من الشعب اللبناني تمثل ثلثه على الأقل، وأنه لا يجوز التعامل معها من خلال حصارها بل من خلال الاستفادة من إمكاناتها لحفظ سيادة واستقلال لبنان”.

ونوه التجمع بـ”المحاولات الحثيثة لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لحل الأزمة المستفحلة على الصعيد الداخلي والمانعة من عقد مجلس الوزراء”، مؤكدا تبنيه “للحلول التي يقدمها في هذا المجال والمستندة إلى الدستور والتي تخرج البلد من المأزق الذي يمر به حاليا، حتى تتفرغ الحكومة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن”.

وإذ استنكر “إقدام القاضي فادي صوان على إطلاق سراح عدد من المتورطين بأحداث عين الرمانة نزولا عند ضغوط حزبية وطائفية ما يؤدي إلى الارتياب المشروع بإدارته للملف”، طالب “المحكمة العسكرية بسحب الملف منه وتسليمه لقاض لا يذعن للضغوط”، مؤيدا “تحرك الأهالي أمام المحكمة العسكرية للمطالبة بحقهم في معاقبة القتلة ومحركيهم وكشف المخطط الذي كانوا ينفذونه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام