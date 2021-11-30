هبة عسكرية من الكتيبة الكورية الى الجيش القبياتي: مبادرة قيمة ستساهم في دعم الوحدات العملانية وتعزيز قدرتها على المناورة

قدمت الكتيبة الكورية العاملة في اطار قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل”، في اطار التعاون بين الجيشين اللبناني والكوري، هبة الى الجيش عبارة عن 10 آليات عسكرية متطورة تسلمها قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون القبياتي ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون من قائد الكتيبة العقيد دونغ سو مون، في احتفال اقامته قيادة القطاع في ثكنة بنوا بركات في صور، في حضور ضباط كبار من الجيشين.

بدأ الاحتفال بالنشيدين اللبناني والكوري، ثم عرض العميد الركن القبياتي ثلة من العسكريين على وقع الموسيقى، والقى كلمة قال فيها: “يتجدد لقاؤنا مع أصدقائنا في الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، التي قدمت 10 آليات مدرعة ورممت قسم الطوارئ في مستوصف صور كهبة للجيش. إنها مبادرة قيمة ستساهم في دعم الوحدات العملانية وتعزيز حركتها وقدرتها على المناورة وتنفيذ المهمات والاستجابة السريعة للأخطار. كما أنّ الأعمال المنفذة في مستوصف صور تمثل تحسينا ملحوظا لمستوى الرعاية الصحية التي يفيد منها الكثير من العسكريين وعائلاتهم”.

وأضاف: “لقد اكتسبت الكتيبة الكورية منذ بدء مشاركتها في “اليونيفيل” مكانة مميزة على المستويين العملاني والإنساني. فمن الناحية العملانية، يظهر عناصرها قدرا عاليا من الاحتراف والتنظيم أثناء تنفيذ المهمات بالتنسيق مع الجيش، وفق ما ينص عليه القرار 1701 ومندرجاته، ويؤدون دورا حاسما لحفظ السلام في الجنوب.

من الناحية الإنسانيّة، تعبر الكتيبة الكورية أبلغ تعبير عن إخلاصها لقيم الصداقة والمودة بين الشعبين اللبناني والكوري، عبر مشاريعها الإنمائية وهباتها ونشاطاتها الترفيهية والثقافية التيتنظمها للسكان. فليس غريبا أن تحظى هذه الكتيبة بمحبة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا، وهم الذين خبروا بأنفسهم دورها ضمن “اليونيفيل” في حماية سلامهم وطمأنينتهم، بعدما عانوا مدى اعوام طويلة اعتداءات العدو الإسرائيلي”.

وتابع “إننا نؤكد حرصنا على استمرار التعاون المثمر مع الكتيبة الكورية، ونقدر مبادراتها القيمة لدعم الجيش وسكان الجنوب، ونتطلع إلى تقوية تلك العلاقة في المستقبل”.

وختم: “باسم قائد الجيش العماد جوزف عون، أتوجه بالشكر الجزيل إلى قائد الكتيبة الكورية العقيد مون وعبره إلى جميع عناصر الكتيبة على هذه الهبة القيمة، متمنيا لهم جميعا النجاح والتوفيق، ولجمهورية كوريا المزيد والازدهار والتقدم”.

بدوره، اكد قائد الكتيبة الكورية العقيد مون “العلاقة الوطيدة والتعاون بين الكتيبة الكورية والجيش ودعم الجيش”، موجها الشكر الى قائد القطاع العميد القبياتي على “حفاوة الاستقبال والتعاون بين الطرفين”.

وتقديرا لدور الكتيبة الكورية في عملية السلام في لبنان، قدم العميد القبياتي درع الجيش الى العقيد مون.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام