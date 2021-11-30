الرئيس بري تابع مشاريع البنك الدولي والبطاقة التمويلية: نتطلع الى إطلاق المنصة غدا لتأمين المساعدة إبتداء من ك2

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، حيث تم البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية.

بعد اللقاء قال كومارجاه “كان اللقاء جيدا مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان، وكما تعلمون البنك الدولي يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي وقدمت لدولة الرئيس ملخصا حول هذه المشاريع وأهمها مشروع الطوارئ لدعم شبكة الآمان الإجتماعي وتوافقنا مع دولة الرئيس على إطلاق حملة لتشجيع التسجيل على المنصة للعائلات التي يمكنها الإستفادة من هذا البرنامج”.

وأضاف”دولة الرئيس بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم. وأكد رئيس المجلس أن التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة التمويلية سوف يصدق عليها في القريب العاجل”.

وقال “نحن نتطلع الى إطلاق المنصة غدا. وهذا يساعدنا كما نأمل الى توفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية إبتداء من شهر كانون الثاني المقبل”.

كما إستقبل رئيس المجلس نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي حيث تم عرض للأوضاع العامة والبرامج التي تضطلع بها المنظمة الأممية في لبنان.

وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري سفير كوبا لدى لبنان ألكسندر موراغا في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام