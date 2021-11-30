الشيخ ياسين حذر من انفجار أمني يواكب الانفجار الاجتماعي وسط غياب كامل لأجهزة الدولة

حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان اصدره لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، من “خطورة ما يجري في لبنان ويحاك في الكواليس الخارجية، والتي تهيىء الاجواء لانفجار أمني يواكب الانفجار الاجتماعي، وسط غياب كامل لأجهزة الدولة وللمسؤولين الذين يعيشون الاقطاع السياسي وينتظرون التعليمات من السفارات”.

وتابع : “ان “الاستنسابية المفضوحة في عمل بعض القضاة والتي لا تقيم وزنا للقوانين ولا للحقيقة، الا بمقدار تطابقها مع مصالح هذه الفئة او تلك السفارة، بخاصة ان تلك الاستنسابية برزت بشكل واضح في الغاء متعمد لدور محكمة المطبوعات، ومعاقبة الاعلام الصادق الذي يقوم بكشف الحقائق، في حين الغياب التام لمحاسبة ابواق الفتنة التي تثير الحساسيات الطائفية والمناطقية وتحرض على العداوة بين فئات الشعب اللبناني”.

اضاف: “في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني نشد على ايدي المقاوميين الفلسطينيين الذين يصرون على رفع لواء الحفاظ على فلسطين، واسترجاع الحقوق كاملة فيما يهرول رؤساء وملوك للتطبيع مع العدو، الذي دنس رئيسه المقام الابراهيمي وجيشه الذي يرهب ويقتل المصلين في حرم المسجد الاقصى”.

وختم داعيا لاوسع تضامن مع الشعب الفلسطيني، “لا سيما الاسرى الابطال وللمزيد من التكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع اللبناني، خصوصا اننا على ابواب فصل الشتاء والعام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام