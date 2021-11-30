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November 30 2021 - 10:46

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب قبر يوسف شرق نابلس

منذ 34 mins 30 November، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

أطلق مقاومون فلسطينيون، فجر الليلة الماضية، النار صوب قوات الاحتلال قرب قبر يوسف، شرقي نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية إن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي انتشرت في منطقة قبر يوسف، لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة لأداء “طقوس تلمودية”.

وتزامنت عمليات إطلاق النار مع مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في المنطقة، أطلق خلالها جيش الاحتلال وابلا من الرصاص الاسفنجي والقنابل الغازية.

وشهدت منطقة قبر يوسف التي تتعرض لاقتحامات دورية، من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، عدة عمليات إطلاق نار، خلال الفترة الماضية.

المصدر: فلسطين اليوم

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