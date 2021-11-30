عودة النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين إلى النمو

عاد النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني إلى النمو خلال الشهر الحالي حيث أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني الثلاثاء ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 1ر50 نقطة.

تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 6ر49 نقطة مقابل 2ر49 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 3ر52 نقطة مقابل 4ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 2ر52 نقطة مقابل 8ر50 نقطة خلال الشهر السابق.

المصدر: dpa