اليابان تغلق حدودها من كل أنحاء العالم لتلافي انتشار “أوميكرون”

قررت اليابان إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، للصحافيين : “سنحظر دخول الأجانب من كل أنحاء العالم اعتباراً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر”.

حيث دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف في جنوب أفريقيا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية “أوميكرون”، عدداً من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية دعت دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها، بعد تفشّي المتحور الجديد “أوميكرون” من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وحظرت دولٌ عديدةٌ، خصوصاً دولاً أوروبية، الرحلات الآتية من أفريقيا الجنوبية. وأغلقت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، اعتباراً من يوم الجمعة، حدودها أمام مواطني دولٍ في المنطقة المذكورة.

في المقابل، اعتبرت جنوب أفريقيا حظر السفر الدولي إليها بمثابة “عقاب”، وذلك بعد أن زاد عدد الدول التي فرضت حظرَ سفرٍ على القادمين منها، وذلك بعد إعلان السلطات الهولندية أن 61 شخصاً من نحو 600 تأكدت إصابتهم بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، إثر وصولهم إلى العاصمة أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا.

المصدر: الميادين